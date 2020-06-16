أمين عام "القومى لأسر الشهداء" يشدد على ضرورة التواصل مع أسر الشهداء والمصابين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء أشرف الخطيب - أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، صباح اليوم الثلاثاء اجتماعاً للمكاتب الإقليمية بالمحافظات المختلفة عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة تقديم الخدمات لأسر الشهداء والمصابين . أكد أمين عام المجلس خلال الاجتماع على تذليل المجلس لأى صعوبات يواجهها أسر الشهداء والمصابين، حيث وجه بسرعة إجراء بحوث إجتماعية لمعرفة الحالات المستحقة للدعم فى مجالات مختلفة. وشدد أمين عام المجلس على ضرورة التواصل مع أسر الشهداء والمصابين عن طريق الهاتف للإطمئنان عليهم وتوفير كافة سبل الرعاية والدعم المقدم من المجلس . Advertisements وأشار أمين عام المجلس أنه بصدد إنشاء قاعدة بيانات حديثة للمستفيدين بخدمات المجلس حتى يصل الدعم والرعاية لهم فى أى مكان داخل المحافظات المختلفة . وجدد أمين عام المجلس مطالبته لمسئولى المكاتب الإقليمية بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، عند التعامل مع أسر الشهداء والمصابين، وتطبيق التباعد الإجتماعى بين متلقى الخدمة .

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