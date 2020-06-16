شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى سعودى: الشعب القطرى مغيب فى بلاده ومرتزقة الجزيرة يتصدرون المشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الإعلامى السعودى خالد الزعتر هجوما عنيفا ضد النظام القطرى،وحرص عبر مجموعة من التغريدات على شبكة تويتر الشعب القطرى على الثورة ضد نظام الحمدين.

‏وقال الزعتر :"نظام ‎قطر يبشر بالديمقراطية وحرية التعبير خارجيًا، بينما يتوعد بسحب الجنسية داخليًا، حالة التناقض هذه علاجها بيد الشعب القطرى الذى لم يعد أمامه سوى " الثورة" لتصحيح الوضع المتناقضة فى الدوحة "

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‏وأضاف: "الشعب القطرى مغيب عن الخارطة، من يتصدر المشهد فى قطر هم الذباب الإلكترونى ومرتزقة قناة الجزيرة، وهذا اعتراف من قبل النظام القطرى بأن الشعب القطرى الأصيل ليسوا سوى مواطنين من الدرجة الثانية"

وتابع: "القطريين بحاجة لدروس عن سياسة المقاومة السلمية للزعيم الهندى ألمهاتما غاندى، استمرارية حالة الركود فى الداخل القطرى تعنى استمرارية نظام ‎#قطر فى سياسة دعم الإرهاب والفوضى "

‏وأضاف :"تبقى الثورة هى الأوكسجين بالنسبة لشعب ‎#قطر للخروج من حالة الإختناق السياسى والاقتصادى التى يعيشونها بسبب سياسات النظام التى قادت الدوحة إلى هذا الوضع من العزلة الخليجية والعربية ".