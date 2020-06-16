شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية مستقبل وطن : "مشفق على الحكومة بسبب كورونا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، موجها الشكر إلي وزارتي المالية والتخطيط ، مؤكدا أنه يلتمس لهم العذر لوضع موازنة صعبة لاسيما في ظل الظروف الحالية بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

واضاف ناصر، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021، أن الحمل شديد الصعوبة لاسيما في ظل جائحة كورونا، وأشفق علي الحكومة في إعدادهم للموازنة الجديدة لاسيما مع معدل المخاطر العالي.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، علي أهمية مراعاة أن تحصل مخصصات قطاع الصحة علي جانب كبير من الرعاية، وأن يتم زيادتها، مشيراً إلي توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقاً 100 مليار جنية لمواجهة أزمة كورونا إلا أن الوضع لا يزال صعب ونتوقع انفراجة خلال شهرين، مشيراً إلي أننا نضع في أولوياتنا لاسيما وأن الفيروس يعود إلي الصين مجدداً وتوقعات استمرار معدلات الانكماش الاقتصادي.

Advertisements

في سياق متصل، طالب النائب المستقل عبد المنعم العليمى فى جلسة مجلس النواب بتقديم الحكومة الى البرلمان فيمة المبالغ التى تم رصدها بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لحماية النيل من التلوث، مشيراً إلي أن هناك ضرائب من غير الممكن تحصيلها.

واضاف العليمى، أن هناك قرى دخلها مياه الشرب بالفعل ولكن اين الصرف الصحى حيث لم يتم ربط 75% من القرى بمحطات الصرف الصحى، مضيفاً : نعلم ان الحكومات السابقه هى السبب ولابد للحكومة الحالية التدخل فورا.