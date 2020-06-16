شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بمراعاة مسافات التباعد الاجتماعى داخل القاعة الرئيسية للمجلس، قائلا: "أرجو من السادة النواب الابتعاد قليلا عن مقاعد الحكومة، كدا خطر على الجميع".

وكان قد افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الصباحية للمجلس، وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بيلاروسيا بشأن التعاون حول الأمور الجمركية، إلى لجنة الشئون الدستورية وتشريعية بمجلس النواب.

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وبدأ الدكتور على عبد العال الجلسة العامة بدعوة الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى عرض تقرير لجنة الخطة عن التقرير العام لمشروع الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021.