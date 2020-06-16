شكرا لقرائتكم خبر عن كمال عامر : مناقشة موازنة الدفاع داخل "مجلس الدفاع الوطنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن موازنة وزارة الدفاع للعام المالى الجديد 2020/2021، سيتم مناقشتها تفصيلاً داخل مجلس الدفاع الوطنى، إعمالاً بالنصوص الدستورية.

وقال عامر، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021، إن اللجنة وافقت علي موازنة وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها، وتوصي وزارة التخطيط بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة علي مدار العام المالي لتلبية احتياجات وزارة الداخلية بما يحقق أهدافها وتطوير ادائها، مؤكدة دعمها لمطالب "الداخلية" بما يحقق تطوير قدراتها للقيام بمهامها علي أكمل وجه.

وأضاف عامر، أن اللجنة وافقت أيضا علي موازنة وزارة الإنتاج الحربي والقطاعات التابعة لها، مع مطالبة وزارة التخطيط بتلبية المطالب الأساسية والعاجلة لوزارة الإنتاج الحربي في حدود المتاح، كما أوصت في المقابل وزارة الإنتاج الحربي بترشيد الاستخدامات قدر المتاح.

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وتابع عامر، أن الإنتاج الحربي يلعب دور مهم فهو إلى جانب استيفاء باحتياجات القوت المسلحة، يساند الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بالإضافة للمشروعات اللازمة لأداء دوره في المجتمع.

وفي سياق متصل، شدد عامر، علي أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي واستخدام المتاحة قدر الإمكان، مع العمل تقليص الاقتراض لتقليل عجز الموازنة.