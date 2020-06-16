شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى انتهاكات ضد مصريين بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الفيديو الذى نشر على وسائل التواصل الاجتماعى الذى يظهر تعذيب عشرات من العمال المصريين فى ليبيا بمدينة ترهونة، مطالبا بعثة الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات التى ترتكب ضد العمال المصريين باعتبارها مخالفة القانون الدولى لحقوق الإنسان واتفاقية مكافحة التعذيب والعمل على تقديم مرتكبى هذه الجرائم إلى العدالة حتى لايفلت مرتكبيها من العقاب .

وأكد المجلس القومى لحقوق الانسان فى بيان له أنه سوف يعمل مع الجهات المعنية فى مصر -وزارة الخارجية وزارة الهجرة -لضمان حماية حقوق المواطنين المصريين والعمل على اعادتهم سالمين إلى وطنهم .

وكان محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان قد أكد من قبل أن موافقة مجلس النواب على زيادة موازنة المجلس المالية للعام المالى الجديد انما هو تأكيد ورسالة هامة من الدولة المصرية لدعم مسيرة حقوق الإنسان فى مصر ولدور المجلس القومى فى الارتقاء بها .

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وقال محمد فايق فى بيان له اليوم أن المجلس القومى بصفته مؤسسة وطنية ووفقا لقانونه سوف يستمر فى دعم حقوق المواطن المصرى فى كافة المجالات داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن دعم موازنة المجلس سوف يتيح للمجلس الاستمرار فى القيام بدوره على المستوى الاقليمى والدولى خاصة وأنه عضو ويرأس شبكات ومنظمات دولية ذات صلة وبما يعكس ما تحقق من تطور على صعيد حقوق الانسان فى مصر .

وذكر محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن المجلس يرحب بمتابعة مجلس النواب التدفقات المالية الخاصة بإنشاء المقر الجديد للمجلس ليكون أول مقر خاص به منذ انشاء المجلس فى عام ٢٠٠٤.