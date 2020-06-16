العثماني: هذه معالم التخفيف الثاني للحجر نهاية الأسبوع الجاري والقرار سنتخذه بعد التقييم

في ظل حالة الترقب للقرار الحكومي، المنتظر خلال نهاية هذا الأسبوع الجاري، لتحفيف الحجر الصحي، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، عن معالم التخفيف المنتظر.

وقال العثماني، اليوم، أمام مجلس المستشارين، إن المرحلة الثانية من التخفيف، المرتقبة نهاية هذا الأسبوع الجاري، سيتم الإعلان عنها بعد تقييم المرحلة الأولى من التخفيف.

وأوضح العثماني أنه خلال المرحلة المقبلة، ستتسع إجراءات التخفيف في المنطقتين الأولى والثانية، لتشمل الترخيص لأنشطة اقتصادية، والثقافية، مضيفا أنه “قد نتمكن من البدأ في النشاط السياحي”.

أما المرحلة الثالثة من التخفيف، فأكد العثماني أنها ستعرف المزيد من التخفيف بالترخيص للتجمعات، واستغلال الفضاءات العمومية، وقد تعرف البدء باستئناف حركة النقل الدولية.

وتابع رئيس الحكومة قوله، إنه لم يخل يوم، خلال الأيام القليلة الماضية، من تدابير جديدة للقطاعات الحكومية في اتجاه التخفيف.