إكرام العبدية: الفن حفظ دائما مكانة عالية للأم- فيديو

قالت المغنية الشعبية، إكرام العبدية، إن الفن حفظ دائما المكانة العالية للأم، موضوع عملها الأخير، الذي كان مقررا طرحه، في مارس تزامنا مع عيد الأم، وتأجل بسبب الجائحة.

وتحدثت إكرام العبدية لـ”اليوم 24″ عن ظروف تأجيل طرح أغنيتها “لواليدة”، التي كان مقررا صدورها، في مارس الماضي، تزامنا مع عيد الأم، قبل أن يتأجل الموعد إلى نهاية الأسبوع الماضي، وقالت: “قررت أن أهدي لأمي، وجميع الأمهات في عيدهن أغنية تتغنى بهن، وبمكانتهن العظيمة في المجتمع، وكان من المنتظر أن يصدر العمل تزامنا مع “عيد الأم “لكن وبسبب الظروف، التي عاشها المغرب كباقي دول العالم، في ظل جائحة كورونا، ما كان لي وفريق العمل إلا التريث والانتظار”.

وأضافت إكرام العبدية: “في الآونة الأخيرة و مع تخفيف اجراءات الحجر الصحي و توالي إصدارات الفنانين، قررت إدارة أعمالي إصدار العمل خصوصا وأن موضوع الأغنية يحكي ما يعيشه المغاربة العالقين بالخارج، و اللذين أرغمتهم الظروف على التواصل مع أمهاتن عبر الحواسيب و الهواتف في غياب حرارة التواصل المباشر”.

Advertisements

وعن حضور موضوع الأم في الأغاني الشعبية دائما، قالت إكرام: “الفن حفظ دائما وأبدا مكانة عالية للأَم، سواء في الأعمال السينمائية، أو الغنائية، ومنها أغان خالدة كثيرة مثل “ست الحبايب”، ورائعة فيروز “أمي يا ملاكي”، واللائحة طويلة.

وأصدرت إكرام العبدية الملقبة بـ”مولات البندير”، عملها الفني الجديد “لواليدة”، بتعاون مع كاتب الكلمات، والملحن محمد أمير، والملحن فيصل المزرق، والموزع الموسيقي بدر مخلوقي، فيما أخرج الكليب حسن الكورفتي.