طنجة.. هكذا تتم عملية عزل المصابين بكورونا في المستشفى الجهوي محمد الخامس- فيديو

فيديو: يونس الميموني
منذ شهرين ومنطقة العزل الأولى في مستشفى محمد الخامس، في طنجة، تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قصد إخضاعها للتحاليل المخبرية من أجل التأكد من إصابتها، أو عدمها.
ووفق الأطر الصحية العاملة في وحدة العزل، فإنها تشتغل باستمرار من أجل استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بـ”كوفيد-19″، إذ يتم نقلها إلى المستشفى عن طريق سيارات إسعاف، في البداية، تم تجميعها في غرفة الانتظار مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي، قبل أن تخضع كل حالة للفحوصات الضرورية اللازمة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الوحدة المذكورة تتوفر على 3 غرف لرفع الصدمات، مخصصة لاستقبال الحالات الحرجة.
واعتبرت الأطر ذاتها أن الإصابات بالفيروس التاجي في طنجة تشهد تراجعا ملحوظا بفضل تظافر مجهودات جميع المتدخلين، منذ بداية الجائحة.
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