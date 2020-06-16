السعودية تسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت دول عربية عديدة ارتفاعا في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وباتَ الوضع في السعودية مُقلقًا، إذ أنها سجلت، اليوم الثلاثاء، 41 وفاة بفيروس كورونا، في حصيلة يومية للوفيات تُعدّ الأعلى بالبلاد، منذ ظهور الوباء فيها.

وسجلت الإمارات حالتي وفاة، وسجل لبنان 9 إصابات جديدة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعلنت وزارة الصحة في السعودية، في بيان، تسجيل 4 آلاف و267 إصابة بالفيروس، و41 وفاة، إضافةً إلى ألف و650 حالة تعاف.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 136 ألفا و315، بينها ألف و52 وفاة، و89 ألفا و540 حالة تعاف.

وأضافت أن معدل الوفيات الجديد يعد الأعلى على أساس يومي، منذ ظهور الفيروس بالبلاد.

Advertisements

وفي الإمارات، كشفت وزارة الصحة، في بيان، عن حالتي وفاة، و346 إصابة، و732 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 42 ألف و982، بينها 293 وفاة، و28 ألفا و861 حالة تعاف.

أما في لبنان، فقد أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تشخيص 9 إصابات بالفيروس.

وذكرت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى ألفا و473، بينها 32 وفاة، و889 حالة تعاف.

وحتى عصر اليوم، تجاوز عدد مصابي كورونا 8 ملايين و148 ألفا، توفي منهم نحو 439 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و2§5 ألفا، حسب موقع "ورلدوميتر".