شباب الصحفيين المصريين إلى الناشطة المصرية مني مينا: كفاية كذب وتضليل يا غراب الإخوان

الثلاثاء 16 يونيو 2020

وجهت جبهة شباب الصحفيين المصريين رساله شديدة اللهجة إلي الدكتورة الناشطة المصرية منى مينا لهجومها المستمر ضد مؤسسات الدولة المصرية لصالح الإخوان مستغلة أزمة كورونا التي تجتاح العالم في نشر الأكاذيب وبث الفتن وإطلاق الشائعات.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية «كفى كذبًا وتضليلًا يا غراب الإخوان، نفسنا نفهم من أين تستقى الرفيقة منى مينا الأخبار الغريبة، اللى بتهل بيها كل يوم علينا، يا جماعة حد يشوف حاجة تسلى الأخت منى بدل قعدتها فاضية فى البيت».

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أضاف طوالة: «لو منى مينا فعلًا يهمها أمر البلد والدفاع عن المواطنين ضد فيروس كورونا، فنظن أنها ممكن تتطوع للعمل كدكتورة، فى أي من مستشفيات العزل لممارسة المهنة اللى هى بتقول إنها بتعرف تشتغلها وهى مهنة الطب، بيتهيألنا أن ده أفضل يا دكتورة منى بدل من مهنة النعيق، اللى أنتى مصدعة دماغنا بيه، نظن أن تطوعك ده أشرف حاجة ممكن تختمى بيها حياتك البائسة».

وأوضح رئيس الجبهة أن مسألة تطوع منى مينا للعمل في مستشفيات العزل مسألة محسومة وهي بالرفض لعدم وجود ما يسمى «السبوبة» قائلين: «هى مش بتفهم حاجة غير فى التنظير».

وطالبت الجبهة من كل الجهات المعنية النظر فى سكوت النقابة عن تنظير منى مينا على الرغم من عدم شغلها لأية مواقع رسمية تتيح لها الهجوم يوميًا على مؤسسات الدولة دون أي صفة، والإعلان عن تخصص الرفيقة منى فى مهنة الطب لكى يعلموا هل يتيح لها تخصصها الفتي فى مسألة فيروس كورونا من عدمه.