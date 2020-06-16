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شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار اليمنية.. المليشيا تختطف 19 طفلا وتنقلهم إلى أمكان خاصة لتلقي دورات طائفية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 16 يونيو 2020
واصلت مليشيات الحوثي اختطاف الأطفال في مناطق سيطرتها، لتسجل محافظة ذمار (وسط اليمن) اختطاف عشرات الأطفال من الأحياء السكنية وسط اتهامات الأهالي بوقوف المليشيات وراء تلك الاختطافات.
وأكدت مصادر محلية اختطاف المليشيات الحوثية لـ19 طفلاً من وسط مدينة ذمار، خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري، حيث شوهد عدد منهم عند إدخالهم إلى الاستاد الرياضي (مدينة الشهيد ذعفان الرياضية) وسط مدينة ذمار.
وبينت المصادر، أن أغلب الأطفال المختطفين من أبناء القبائل التي تواصل مليشيا الحوثي الدفع بهم إلى محارق الموت، وتتراوح أعمار الأطفال المختطفين ما بين العاشرة والرابعة عشر.
ووفق المصادر فإن المليشيات نقلتهم، بعد فجر اليوم الثلاثاء، إلى المراكز الخاصة للدورات الطائفية والتحريضية في مناطق سرية، لتقوم بتعبئتهم وتدريسهم الفكر الحوثي المتطرف لغرسه في عقولهم
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