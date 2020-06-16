"فلاي دبي تمكّن 23 ألف مسافر من العودة إلى ديارهم

الثلاثاء 16 يونيو 2020

قالت فلاي دبي، إنها مكّنت 23 ألف مسافر من العودة إلى ديارهم، مع استمرار تشغيل رحلات الشحن الكاملة لضمان تدفق المواد الأساسية من البضائع والسلع التي يتم استيرادها لدبي وما بعدها.



وأضافت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنها نقلت 3 ملايين و704 آلاف و991 كيلو جرام من خلال 657 رحلة شحن إلى 35 وجهة.

وأكدت على أنها حرصت على توفير كل الدعم للطلبات الحكومية الخاصة برحلات العودة فضلاً عن رحلات الشحن التي ساهمت في انسيابية حركة السلع الأساسية عبر شبكة الناقلة وخارجها.

وأشارت إلى إنه منذ أن دخلت قيود الطيران حيز التنفيذ في مارس الماضي، لم تتوقف فرقها المتخصصة من جميع الأقسام والدوائر في الناقلة عن الاستعدادات للعودة للخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، استمرت فرق فلاي في جهودها استعدادا للعودة الى الخدمة، خلال الشهور القليلة الماضية، تبنت الشركة مفهوما جديدا لرحلات المسافرين باتباع أفضل الممارسات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) ومنظمة الصحة العالمية والهيئة العامة للطيران المدني وفقا لمعاييرها العالية الحالية.

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وقالت إن هذه الجهود تشمل برنامجًا واسعًا للتعقيم عبر جميع نقاط الاتصال طوال مدة رحلة المسافر، حيث تتبنى الشركة برنامجا شاملا لتنظيف وتعقيم طائراتها كل يوم بمنتجات تنظيف معتمدة من الشركة المصنعة.

وفي المقصورة، يتم تبديل الهواء كل دقيقتين إلى ثلاث دقائق ويكون معقمًا عندما يدخل المقصورة بعد المرور عبر مرشحات هواء الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) التي تزيل أكثر من 99.9٪ من أي جسيمات قد تكون موجودة.

كما يعمل فريق الناقلة من المهندسين المؤهلين وذوي الخبرات العالية على مدار الساعة لأداء مهام صيانة الطائرات وفقا جدول موضوع لضمان الحفاظ على جميع طائراتها وفق أعلى مستويات الصلاحية للطيران استعدادًا للعودة إلى الخدمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث، "نحن سعداء بالإعلان الصادر عن السلطات الحكومية المختصة، ونوجه لهم كل الشكر على قيادتها القوية وتوجيهاتها المستمرة خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، ستتيح لنا الخطوات التي اتخذت في جميع أنحاء دولة الامارات العودة إلى الخدمة بطريقة آمنة وقياسية".

وأضاف الغيث: "لطالما كانت دبي مركزا عالميا للطيران وفقا لأعلى المعايير الدولية كما ان الجهود المشتركة من قبل مختلف أطراف الصناعة على مدى الأشهر القليلة الماضية ستسمح لركابنا بالسفر مرة أخرى في بيئة آمنة. ونحن دوما نتطلع إلى الترحيب بركابنا على متن طائراتنا".

وقالت فلاي دبي إنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل حول مفهوم رحلاتها الجديدة وجدول رحلاتها المنتظمة في الوقت المناسب.