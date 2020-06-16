شكرا لقرائتكم خبر عن موجة تفشي جديدة.. الصين تسجل 40 إصابة بفيروس كورونا في بكين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

سجلت الصين 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، في وقت أعادت فيه العاصمة بكين فرض تدابير صارمة لمنع حدوث موجة تفشي جديدة.

وذكرت السلطات الصحية الصينية أن 27 حالة من الحالات الجديدة تأكدت في بكين- وفقا لـ” دويتش فيلة”.

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وتكثفت جهود منع حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس منذ أن تم تعقب سلسلة من الإصابات في سوق شينفادي للبيع بالجملة في منطقة فنجتاى ببكين يوم السبت.

وتم إغلاق المدارس ورياض الأطفال في المنطقة المجاورة للسوق مباشرة وأوصت لجنة التعليم في المدينة الطلاب بشدة في جميع أنحاء بكين بالدراسة في المنزل كإجراء وقائي.

وحذر ناطق باسم رئيس بلدية بكين الثلاثاء من أن الوضع الوبائي في العاصمة الصينية “خطير جدا” فيما أصيب أكثر من 100 شخص بفيروس كورونا المستجد منذ الأسبوع الماضي إثر تجدد مفاجئ للوباء.