دون قطع.. امانة بغداد تباشر بصيانة طريق قناة الجيش

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن المباشرة بتأهيل طريق قناة الجيش السريع بالكامل دون قطع سير حركة المارة.
واوضحت ان "اعمال التطوير ستتضمن صيانة المقاطع الاسفلتية المتضررة من الطريق بالاضافة الى صيانة الاضرار في انفاق القناة لجانب الذهاب ( من جسر المثنى وحتى الرستمية ) كمرحلة اولى".
واضافت، "ستتضمن المرحلة الثانية الجانب المعاكس من الطريق مع الابقاء على الطريق سالكاً ومن دون قطع السير مع الاشارة الى اطلاق امانة بغداد مطلع شهر كانون الثاني من السنة الجارية حملة خدمية كبيرة تضمنت تنظيف وتاهيل الموقع وكري القناة وتكريب النخيل وازالة المشوهات وغيرها من الاعمال الاخرى التي لا زالت مستمرة لحد الان وبجهود مشتركة من قبل عدد من الدوائر سيما التي تقع القناة ضمن حدودها البلدية".
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