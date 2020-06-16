دون قطع.. امانة بغداد تباشر بصيانة طريق قناة الجيش

وقالت الامانة في بيان تلقت السومرية نسخة منه، ان "ملاكاتها في دائرة المشاريع باشرت باعمال تأهيل وصيانة الطريق السريع قناة الجيش بالكامل ( من جسر المثنى وحتى الرستمية )"، مشيرة الى ان "عملية الصيانه ستتم دون قطع الطريق".واوضحت ان "اعمال التطوير ستتضمن صيانة المقاطع الاسفلتية المتضررة من الطريق بالاضافة الى صيانة الاضرار في انفاق القناة لجانب الذهاب ( من جسر المثنى وحتى الرستمية ) كمرحلة اولى".

واضافت، "ستتضمن المرحلة الثانية الجانب المعاكس من الطريق مع الابقاء على الطريق سالكاً ومن دون قطع السير مع الاشارة الى اطلاق امانة بغداد مطلع شهر كانون الثاني من السنة الجارية حملة خدمية كبيرة تضمنت تنظيف وتاهيل الموقع وكري القناة وتكريب النخيل وازالة المشوهات وغيرها من الاعمال الاخرى التي لا زالت مستمرة لحد الان وبجهود مشتركة من قبل عدد من الدوائر سيما التي تقع القناة ضمن حدودها البلدية".