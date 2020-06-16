الصحة تعلن تسجيل 1385 اصابة بكورونا وشفاء 591 مصاباً في العراق

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه " تم فحص (١٠٣٣٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٩٠٣٣٥)".وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجلت هذا اليوم ( ١٣٨٥) أصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة ٧١بغداد / الكرخ ٤٦٥مدينة الطب ٧٢النجف الأشرف ٣٥االسليمانية ١٣٢أربيل ٣٢كربلاء ٤٠كركوك ٣٥ديالى ٦٢واسط ٥٦الديوانية ١٩البصرة ٧٦ميسان ١٠٠بابل. ٦٠ذي قار ١٠٩نينوى ١١الانبار ٦دهوك ٢المثنى ٢

وأوضحت، أنه "تم تسجيل ٥٩١ حالة شفاء وكما يلي:



بغداد الرصافة ١٨٩بغداد الكرخ ١٢٦مدينة الطب ٢٣النجف ١٧اربيل. ١٣دهوك ٧كركوك ٧كربلاء ١٩ديالى ٨البصرة ١٨ميسان ٢٥واسط. ٢٥بابل: ٥٥الديوانية: ١٧ذي قار ٢١المثنى ١١نينوى: ٢صلاح الدين: ٨

وأكدت الوزارة، أن "الوفيات بلغت ٦٠ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ١٨

بغداد الكرخ ٥

مدينة الطب ٢

النجف ٤

السليمانية ٦

اربيل ١

كركوك. ٢

ديالى. ٢

البصرة ١

واسط. ٥

ميسان ١

ذي قار ١٢

بابل ١

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغ ٢٢٧٠٠، ومجموع حالات الشفاء ٩٨٦٢، ومجموع الراقدين الكلي ١٢١٢٦، أما الراقدين في العناية المركزة بلغ ١٤٨، ومجموع الوفيات ٧١٢".