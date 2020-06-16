وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجلت هذا اليوم ( ١٣٨٥) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة ٧١
بغداد / الكرخ ٤٦٥
مدينة الطب ٧٢
النجف الأشرف ٣٥
االسليمانية ١٣٢
أربيل ٣٢
كربلاء ٤٠
كركوك ٣٥
ديالى ٦٢
واسط ٥٦
الديوانية ١٩
البصرة ٧٦
ميسان ١٠٠
بابل. ٦٠
ذي قار ١٠٩
نينوى ١١
الانبار ٦
دهوك ٢
المثنى ٢
وأوضحت، أنه "تم تسجيل ٥٩١ حالة شفاء وكما يلي:
بغداد الكرخ ١٢٦
مدينة الطب ٢٣
النجف ١٧
اربيل. ١٣
دهوك ٧
كركوك ٧
كربلاء ١٩
ديالى ٨
البصرة ١٨
ميسان ٢٥
واسط. ٢٥
بابل: ٥٥
الديوانية: ١٧
ذي قار ٢١
المثنى ١١
نينوى: ٢
صلاح الدين: ٨
وأكدت الوزارة، أن "الوفيات بلغت ٦٠ حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة ١٨
بغداد الكرخ ٥
مدينة الطب ٢
النجف ٤
السليمانية ٦
اربيل ١
كركوك. ٢
ديالى. ٢
البصرة ١
واسط. ٥
ميسان ١
ذي قار ١٢
بابل ١
وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغ ٢٢٧٠٠، ومجموع حالات الشفاء ٩٨٦٢، ومجموع الراقدين الكلي ١٢١٢٦، أما الراقدين في العناية المركزة بلغ ١٤٨، ومجموع الوفيات ٧١٢".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن تسجيل 1385 اصابة بكورونا وشفاء 591 مصاباً في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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