اتحاد الكرة: لن نتخلى عن كاتانيتش

وتعاني الهيئة التطبيعية من ضائقة مالية بسبب ظروف البلاد من ارتفاع إصابات فيروس كورونا وكذلك الوضع الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقال بنيان في لقاء مع قنوات "بين سبورتس" إن "كاتانيش مدرب متصدر لمجموعته في التصفيات الاسيوية المزدوجة وليس من المنطقي التخلي عنه في هذا الوقت".



وأضاف ان "المدرب متعاون جداً وشعرت بانه لديه انتماء للعراق وتنازل عن نصف راتبه بسبب أزمة كورونا دون تردد"، مبيناً ان "الازمة الاقتصادية اثرت علينا لكن ستحل الامور المالية قريباً".

تجدر الإشارة الى ان عقد كاتانيتش ينتهي في شهر أيلول المقبل.

