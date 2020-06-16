قفزة حادة للوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة حادة للوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 233 حالة جديدة مقابل 38 في الإحصائية المنشورة أمس الاثنين.



وويمثل هذا الرقم قفزة كبيرا للوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا التي شهدت في الأيام الماضية تراجعا ملموسا لهذا المؤشر، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 12 يونيو 202 حالتين، وفي 13 يونيو 181، وفي 14 يونيو 36، وفي 15 يونيو 38. وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 15 يونيو، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة بواقع 233 حالة، لتصل إلى مستوى 41969.وويمثل هذا الرقم قفزة كبيرا للوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا التي شهدت في الأيام الماضية تراجعا ملموسا لهذا المؤشر، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 12 يونيو 202 حالتين، وفي 13 يونيو 181، وفي 14 يونيو 36، وفي 15 يونيو 38.

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