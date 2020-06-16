روسيا تعلن عن مناورات للدفاع الجوي مع مصر 2021

أعلن قائد قوات الدفاع الجوي الروسية، ألكسندر ليونوف، الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية والمصرية ستجري مناورات مشتركة عام 2021.

وأضاف ليونوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أن المناورات ستجرى على الأراضي الروسية، في إطار التعاون الإضافي مع المتخصصين في قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية.

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يذكر أن وحدات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية بروسيا، شاركت لأول مرة في مناورات "سهم الصداقة" المخصصة لقوات الدفاع الجوي في مصر العام الماضي على الأراضي المصرية.

وجرت المناورات في مصر في الفترة من 26 أكتوبر/ تشرين أول إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على ثلاث مراحل.



وأقيمت التدريبات لتبادل الخبرات وتطوير التعاون العسكري والفني بين البلدين، وتم إشراك نحو مئة عسكري من الجيش الرابع للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية.