الاتحاد الأوروبي يحضّ واشنطن على إلغاء عقوباتها "غير المقبولة" على المحكمة الجنائية الدولية المزيد

طالب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إلغاء عقوباتها "غير المقبولة" على المحكمة الجنائية الدولية.



وأصدر الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات على المتورطين في تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية حول ما إذا كانت قوات بلاده قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

ويمنح أمر ترامب إذناً لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالتشاور مع وزير الخزانة ستيفن منوشين بحظر أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية في الولايات المتحدة الضالعين في التحقيق.

ويمكن لـ"بومبيو" تعليق إصدار تأشيرات الدخول إلى بلاده لموظفي المحكمة الجنائية الدولية ومن يعملون لصالحها وعائلاتهم.

Advertisements

وهاجم ترامب مرارا المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي التي أنشئت لمحاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، كما فرضت إدارة ترامب قيودًا على السفر وعقوبات أخرى ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية قبل عام.

من جانب آخر، قال رئيس مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية القاضي او-غون كوون، في بيان، إن هذه الإجراءات "تعرقل جهدنا المشترك لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان تنفيذ الالتزام بالمحاسبة على الفظائع الجماعية".

وأشارت المحكمة إلى "أنها آخر سلسلة من الهجمات غير المسبوقة ضد الجنائية الدولية، المؤسسة القضائية الدولية المستقلة".

وأضافت أنها "أُعلنت بهدف التأثير على أعمال مسؤولية المحكمة في إطار التحقيقات المستقلة والموضوعية والإجراءات القضائية الحيادية للمحكمة".