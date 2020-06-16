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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شباب الصحفيين المصريين:كذب.فبركة.وادعاءات باطلة شعار الإخوان الإرهابية لإرباك العملية التعليمية بمصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت جبهة شباب الصحفيين المصريين ان جماعة الإخوان الإرهابية لا تفوت فرصة لبث الأكاذيب والشائعات المغرضة بهدف نشر الفوضي في المجتمع المصري ، مؤكدة الجبهة علي أن هذه الجماعة المحظورة لم تألوا جهدا للتشكيك في جهود الدولةالمصرية ومؤسساتهاوالتدابير التي اتخذتها لحماية المواطنين والحد من انتشار العدوي واجراءاتها لعلاج المصابين وتوفير الإمكانيات اللازمة بالمستشفيات.
قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: ان جماعة الإخوان الإرهابية وجدت ضالتها في إثارة اللغط والجدل العقيم حول جهود الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم لإجراء امتحانات الثانويه العامه.حيث انطلقت منابر الجماعة الجاهلة المضلة في إشاعة اخبار كاذبة حول امتناع المعلمين عن المشاركة بمراقبة لجان الامتحانات لطلاب الثانوية العامة.
اضاف طوالة: ان هذه الادعاءات ما هي إلا كذب وافتراء على المعلمين الشرفاء الذين طالما اتسمت مواقفهم بالوطنية والفداء لمصر وأهلها فهم الامناء على شبابها.
أشار رئيس الجبهة إلي ان الجماعة الإرهابية لم يعد لديها وازع من ضمير أو شرف فلم يكترثوا بمصير أبناءنا الطلاب ومستقبلهم ساعين إلي إرباك العملية التعليمية وتعطيل الامتحانات وإثارة الشكوك في قدرة الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية التي أعدت خطة متكاملة لتأمين الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين
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