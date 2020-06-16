شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعلن تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و732 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 28,861، ونسبة التعافي 67.15%.



بالإضافة إلى حالتي وفاة بسبب مضاعفات المرض، ليرتفع عدد الوفيات إلى293،نسبة الوفيات0.68%.

وقالت الوزارة إن الحالات المكتشفة تأتي ضمن أكثر من 38 ألف فحص أجرته ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

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