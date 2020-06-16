تمثال لقائد فيلق القدس يفجر سخرية على نطاق واسع بإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أثار الكشف عن تمثال جديد لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في محافظة كرمان (وسط إيران) موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.



ولفتت إذاعة فردا التي تبث بالفارسية من التشيك، الثلاثاء، إلى أن سوء الجودة الفنية لتمثال سليماني الذي جرى تنصيبه في مدينة جيرفت بمحافظة كرمان كان مبعث سخرية مستخدمي الشبكات الاجتماعية.

واعتبر مغردون إيرانيون أن تدني جودة تمثال سليماني في كرمان (مسقط رأسه) يعكس مدى فشل أجهزة النظام المسيطر على الحكم خلال السنوات الأخيرة.

وقتل سليماني جراء غارة من طائرة أمريكية مسيرة استهدفت موكبه وآخرين بينهم أبومهدي المهندس نائب رئيس مليشيا الحشد الشعبي قرب مطار بغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقا سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإرهابي الأول عالميا، لذا جرى استهدافه.

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ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، عن عمدة مدينة جيرفت نعمت الله حسين زادة أن "عيوب التمثال أبلغت إلى المقاول المسؤول عبر الاستعانة بآراء المتخصصين بهدف تصحيح الأخطاء قريبا"، وفق قوله.

ولم يذكر عمدة مدينة جيرفت الواقعة بمحافظة كرمان الإيرانية اسم الشركة المسؤولة عن تنصيب تمثال سليماني أو مجال نشاطها.

تصريحات حسين زادة تأتي في الوقت الذي انتقد مغردون إيرانيون جودة تمثال آخر لسليماني في مدينة بندر أنزلي الساحلية في شمال البلاد.

وانتقد إيرانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير مباشر تربح بعض الفنانين والمسؤولين من وراء تدشين هذه التماثيل.

يشار إلى أن تمثال سليماني المفتقر إلى القيم الفنية للنحت وضع في مدينة جيرفت بعدما تحدث مستخدمون إيرانيون موالون للنظام عبر الشبكات الاجتماعية عن عدم وجود تماثيل له داخل مدن مختلفة، حسب فردا