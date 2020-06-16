أكثر من 436 ألف وفاة حصيلة كورونا حول العالم

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أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 436,813 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 8,048,880 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3,681,400 على الأقل.

ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع المخالطين للمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 116,127 وفاة من أصل 2,114,026 إصابة. وتعافى 576,334 شخصا على الأقل.

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بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل بتسجيلها 43,595 وفاة من أصل 888,271 إصابة تليها بريطانيا مع 41,736 وفاة من أصل 296,857 إصابة ثمّ إيطاليا مع 34,371 وفاة (237,290 إصابة)، وفرنسا مع 29,436 وفاة (194,175 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83,221 إصابة تعافى منها 78,377 شخصاً.

وأحصت أوروبا الثلاثاء حتى الساعة 11,00 ت غ، 188,349 وفاة من أصل 2,428,525 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 124,354 (2,213,173 إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 81,248 وفاة (1,693,908 إصابات)، وآسيا 23,982 وفاة (882,002 إصابة) والشرق الأوسط 11,994 وفاة (569,562 إصابة) وإفريقيا 6755 وفاة (252,975 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8739 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.