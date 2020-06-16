إحباط ترويج دواجن نافقة في الأسواق بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مسئول عن ثلاجة دواجن بعين شمس، لحيازته 4 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل طرحها بالأسواق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ضبط مسئول عن ثلاجة دواجن كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بإدارة الثلاجة بدون ترخيص وقيامه بشراء الدواجن النافقة من المزارع المختلفة "بثمن بخس" وتقطيعها وإعادة تعبئتها بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على 2,500 طن أجزاء دواجن "معبأة داخل أطباق"، 1,100 طن هياكل دواجن "غير صالحة للاستهلاك الآدمي" ، 500 كيلو جرام دواجن "معبأة داخل أطباق بدون بيانات"، كرتونة تحوي زجاجات خل "تُستخدم لإزالة الروائح الكريهة من الدواجن قبل تعبئتها"، 200 كيلو أكياس فارغة "مُعدة للتعبئة" ، 2 ثلاجة تجميد ، 2 مفرمة "لفرم أجزاء الدواجن"، ميزان، 6 برميل فارغ، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.