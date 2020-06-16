وزيرة التضامن: 14% زيادة المعاشات في يوليو بحد أقصى ٩٨٠ جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن صباح اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وصرف العلاوات الدورية للعام المالي الجديد 2020/2021.

وقالت القباج إن صرف العلاوات الخمس كان وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه.

وأعلنت القباج أن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٠٦ حتى ١ يوليو ٢٠١٥ وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة ٢.٤ مليون مواطن، منهم ١.٩٠٩مليون من القطاع الحكومي وحوالي ٥٢٤ ألف من العام والخاص.

وقالت إن هذه العلاوات الخمس ستصرف بأثر رجعي وأكدت أن تكلفة العلاوات سنوياً ستصل إلى 7 مليار جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.

وأضافت أن الزيادات سوف تصرف اعتبارا من أول يوليو على ٤ دفعات كل ٣ شهور بحيث يتم صرف آخر دفعة للعلاوات في ١ أبريل ٢٠٢١.

كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنويه بنسبة ١٤% بداية من ١ يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى ٩٨٠ جنيها وبإجمالي تكلفة ٢٥ مليار جنيه.

وأضافت القباج أن عام 2020 وصل فيه عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين مستفيد وعدد ملفات المعاش 7.6 مليون ملف.

وقالت إن قيمة المعاشات المنصرفة بلغت 240 مليار جنيه تقريباً في عام 2020/2021 وبلغ الحد الأدنى للمعاش في 30 يونيو من العام الجاري 900 جنيه.

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وقالت القباج إنه لمعرفة الاستحقاق لصرف العلاوات الخمس من عدمه يتم عمل استبيان إلكتروني للاستعلام عن الاستحقاق من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني ومن خلال هذا الاستعلام يعرف إذا كان مستحق وقيمة المعاش وكيف يحصل عليها وتاريخ حصوله عليها.

وأهابت القباج بالمواطنين الانتهاء من عملية الاستعلام قبل التوجه لمكتب التأمينات حفاظا على التباعد الاجتماعي في المقام الأول وحفاظا أيضا على تركيز الموظف ولضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وأشارت القباج إلى أن صاحب المعاش ليس بحاجة أن يقدم طلب أو يدفع مبلغ مالي أو مصروفات لأنها خدمة مجانية بالكامل، وفقا لما أقره رئيس الجمهورية في أحقية أصحاب المعاشات للعلاوات.

وأكدت القباج أن توجه الوزارة الاستراتيجي في الفترة الحالية توفير حماية اجتماعية تأمينية شاملة لجميع فئات المجتمع تتسم بالجودة والمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للدولة.

وقالت القباج إن الوزارة تسعى في محاربة التهرب الجزئي والكلي في زيادة التغطية التأمينية في خدمة المواطنين ورضا العاملين في ميكنة منظومة التأمينات في تحسين ظروف العمل للقائمين على العمل بالتأمينات في استثمار أموال التأمينات بما يعود بالنفع والزيادة على أصحاب المعاشات وتقديم خدمات تتناسب مع المواطن المصري صاحب المعاش.

وأعلنت القباج أن الوزارة تعيد هيكلة الهيئة القومية للتأمينات وستصدر قريبا قرارا بتشكيل مجلس إدارة مستقل للهيئة وستكون علاقة الوزارة به علاقة إشرافية فقط وسيتم إدارتها بشكل تنموي استثماري مراعي لحقوق أصحاب المعاشات.

وأضافت أن هناك تيسيرات ليست خاصة بالتأمينات ولكنها تدعم النظام الاقتصادي، كما منحت وزارة التضامن الاجتماعي تسهيلات لـ١٠ قطاعات بسبب أزمة كورونا بها الكثير من التضحية، وتحاول فرض نفسها بأقصى وقت ممكن لتستوعب كل الزيادات خاصة أن القطاع الخاص متعثر في السداد، بحسب البيان.

وقالت القباج إن الوزارة تمنح حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية مثل الصيادين والمخابز وعمال المقاولات، وهي منهجية حماية اجتماعية وليست زيادة.

واستعرضت القباج تطور زيادة المعاشات منذ عام 2014 حتى العام المالي الحالي 2020 وذكرت أن عام 2013 /2014 بلغ عدد المستفيدين 8.693 مليون مستفيد وبلغت قيمة المعاشات السنوية 86.5 مليار جنيه ، وعام 2014 /2015 بلغ عدد المستفيدين 8.820 مليون مستفيد وقيمة المعاشات بلغت 103.1 مليار جنيه ، وعام 2015 /2016 بلغ عدد المستفيدين من المعاشات 9.164 وبلغت قيمة المعاشات 116.8 مليار جنيه.