الأمن العام ينفذ 50 ألف حكم قضائي ويصادر 29 قطعة سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 29 قطعة سلاح ناري و 94 قضية مخدرات، وتنفيذ 50809 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 7 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، و268 دراجة نارية مخالفة، و17 ألف و188 مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.