اجتماع لتحديد موعد بدء تنفيذ مدينة السويس الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس– حسام الدين أحمد:

التقى اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، ممثلي الشركة الاستشارية لمشروع مدينة السويس الجديدة، والتي تستهدف وزارة الإسكان البدء في تنفيذها خلال العام المالي المقبل 2020 - 2021 على مساحة 58 ألف فدان.

وناقش المحافظ مع ممثلي الشركة، اليوم الثلاثاء، موعد بدء العمل بالمشروع القومي، وكلف الجهاز التنفيذي بإشراف اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام، بتقديم كافة التسهيلات للشركة في جميع المجالات لبدء العمل في المشروع الذي سيعطي انطلاقة قوية للتنمية في القطاع الجنوبي لمنطقة قناة السويس، ويوفر فرص عمل للشباب ويزيد من الدخل القومي.

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وقال اللواء صقر، إن المدينة المستهدف إنشاؤها تمثل قطب تنموي متكامل متعدد الأنشطة، وتعمل على جذب الاستثمارات المتنوعة، اللوجستية والصناعية ومراكز المال والأعمال، والخدمات الريادية متقدمة المستوى.

وأضاف أن موقع مدينة السويس الجديدة المجاور لخليج السويس يمتاز بكونه يقع على محاور تنمية إقليمية هامة، كما يمتاز بالقرب من مدينة السويس بطريق مباشر وبمسافة لا تزيد عن 15 دقيقة.

حضر اللقاء المهندسة شيماء فؤاد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والدكتورة مايسة عمر خبير الدراسات البيئية، والمهندس مدحت سرور منسق المشروع، ومصطفى نبيل ممثل الشركة الاستشارية للمشروع.