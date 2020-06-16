محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تجربة عملية لأحد نماذج لجان الثانوية العامة، ضمن استعدادات المحافظة لأداء الامتحانات في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وأطلع المحافظ، خلال التجربة، على مراحل تطبيق الإجراءات الاحترازية بداية من دخول الطلاب للمدارس وقياس درجات الحرارة، وإجراءات التباعد بين الطلاب، مرورًا بدخولهم للفصول الدراسية وتنظيم المقاعد بشكل يحقق مزيد من الأمان للطلاب.
كما جرى التأكد من إتمام عملية التعقيم والتطهير للفصول والمدارس التعليمية التي ستشهد إجراء امتحانات الثانوية العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد تجربة عملية لامتحانات الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.