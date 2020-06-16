بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد تجربة عملية لامتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تجربة عملية لأحد نماذج لجان الثانوية العامة، ضمن استعدادات المحافظة لأداء الامتحانات في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأطلع المحافظ، خلال التجربة، على مراحل تطبيق الإجراءات الاحترازية بداية من دخول الطلاب للمدارس وقياس درجات الحرارة، وإجراءات التباعد بين الطلاب، مرورًا بدخولهم للفصول الدراسية وتنظيم المقاعد بشكل يحقق مزيد من الأمان للطلاب.

كما جرى التأكد من إتمام عملية التعقيم والتطهير للفصول والمدارس التعليمية التي ستشهد إجراء امتحانات الثانوية العامة.