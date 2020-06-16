الجزائر تُدين الهجمات الإرهابية بمالي

أدانت الجزائر بشدة اليوم الهجمات الإرهابية التي وقعت أول أمس الأحد بمالي، وأدت لمقتل عدد من الجنود.
وقال بيان للسفير عبد العزيز بن علي الشريف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الثلاثاء "نندد بشدة الهجمات الإرهابيةالدامية التي استهدفت أول أمس الأحد قافلة عسكرية ببوكا ويري في وسط مالي، والتي خلفت العديد من القتلى في صفوف الجنود الماليين".
وأضاف البيان أنه "بينما ننحني للتضحياتالتي يواصل الجيش المالي وقوات الأمن تقديمها للدفاع عن شعبهم وبلدهم، نقدم تعازينا لعائلات الضحايا ونؤكد تضامننا مع حكومة وشعب مالي الشقيق".
وأعرب البيان عن اقتناع الجزائر أن دولة مالي وشعبها الشقيق سيكونان قادرين على تجاوز جميع الصعوبات ومواجهة جميع التحديات لإرساء أسس دولة موحدة ومتصالحة وهادئة ومزدهرة.
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