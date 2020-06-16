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العودة التدريجية للعمل القضائي فى الجزائر مع إجراءات الوقاية من كورونا

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أكد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي اليوم بالجزائر العاصمة وجود إجماع على ضرورة العودة التدريجية للعمل القضائي مع احترام القواعد والإجراءات

الوقائية من فيروس .

وقال زغماتي، في تصريحات للصحفيين، إنه عقد اجتماعًا عن

طريقة تقنية "التحاضر عن بعد" مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، تم خلاله التأكيد على ضرورة العودة تدريجيًا إلى العمل القضائي مع احترام القواعد والإجراءات الوقائية من وباء فيروس كورونا.

وأضاف أن سير المحاكمات سيستمر دون جمهور وهو أمر ضروري بسبب الظروف الحالية التي أملتها الأزمة الصحية التي تشهدها الجزائر باقي الدول بسبب انتشار فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

وأوضح زغماتي أن تاريخ العطلة القضائية للسنة الجارية 2020 لم يحسم بعد.

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