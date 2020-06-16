الجمعة المقبلة.. هونج كونج تسمح بتجمع الأفراد على ألا يزيد عددُهم على 50 شخصاً

أعلنت هونج كونج عزمها السماح بتجمع الأفراد على ألا يزيد عددُهم على 50 شخصًا، وذلك اعتبارًا من الجمعة المقبلة.
"سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن المجلس التنفيذي قرر السماح بتجمع ما لا يزيد على 50 شخصًا فقط وذلك بدءًا من الجمعة المقبلة، وذلك في ظل تخفيف القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت صوفيا تشان وزيرة الغذاء والصحة في هونج كونج اليوم، حسبما نقلت شبكة
وأضافت تشان أن الحكومة سوف ترفع الحد الأقصى لعدد العملاء المسموح بهم داخل المطاعم، إلى جانب اتباعهم قواعد معينة من بينها مسافة 1.5 متر على الأقل بين كل طاولة والأخرى.
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