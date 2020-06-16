رفض مكتب رئيس الوزراء الماليزي اليوم الثلاثاء، ما وصفه بـ"الأكاذيب الشريرة" التي تقول إن محيي الدين ياسين سافر إلى سنغافورة لتلقي العلاجالطبي خلال فترة العزل بسبب وباء كورونا في الآونة الأخيرة.
الذي يركز على ماليزيا في 9 يونيو أنه "علم من مصادر موثوقة" بأن رئيس وزراء مالزيا محي الدين "كسر الحجر الصحي المنزلي، وسافر بطائرة خاصة إلى سنغافورة" في 26 مايو.
وجاء في تقرير لموقع ساراواك ريبورت
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الماليزي ينفي انتهاكه قواعد العزل المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.