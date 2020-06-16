خارجية إيطاليا : نواصل العمل لإعادة المواطنين العالقين في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم، أنها تواصل العمل لإعادة المواطنين العالقين في الخارج.



وذكرت الخارجية، في بيان مقتضب نشرته على موقعها الإلكتروني ونقلته وكالة أنباء (آكي)

الإيطالية اليوم، أنه تم إعادة نحو ألف شخص إلى البلاد، خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك عن طريق رحلات جوية أقلعت من المملكة المتحدة وبلجيكا وبنجلاديش وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان وإسبانيا والبرتغال.

وأشارت إلى أنه منذ بداية إعلان حالة الطوارئ في البلاد، أُعيد أكثر من 96200 مواطن من خلال 1052 عملية نقل شملت 119 دولة.