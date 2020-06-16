تراجع طفيف في معدل الإصابات اليومية بكورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة، و1650 حالة تعافي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء:"تم تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 136315، كما تم تسجيل 41 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 1052 حالة وفاة".
ويبلغ عدد الحالات النشطة 45723 منها 1910 حالات حرجة.
وأوضحت الوزارة أن 60% من الحالات الحرجة في العناية المركزة على التنفس الصناعي، و50% من وفيات فيروس كورونا بسبب أمراض مزمنة.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 1650 ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 89540 حالة.
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