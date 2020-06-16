يقف خلفها عرب وشيشان…فيديوهات مروعة من ديجون الفرنسية والشرطة تتدخل!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأوضحت الشرطة المحلية في بيان لها، أمس الاثنين، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في منطقة جريزي في ديجون، حيث كانت هناك تجمعات من الشباب تسببوا في إشعال النيران في مركبات وحاويات قمامة، لن تسفر إلا عن مزيد من انعدام الأمن وإشاعة الخوف بين السكان، في أعقاب أحداث عطلة نهاية الأسبوع”.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن اشتباكات اندلعت في عطلة نهاية الأسبوع، بين مجموعات شبان متنافسة، ومن المقرر أن يتوجه نائب وزير الداخلية، لوران نونيز، إلى ديجون الفرنسية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لمتابعة الموقف.

واندلعت اشتباكات في الأشهر القليلة الماضية، وسط بعض المناطق السكنية التي تقطنها أسر محدودة الدخل، في أنحاء فرنسا، حيث أدت قواعد الإغلاق والعزل العام الصارمة التي فرضت في وقت سابق للتصدي لفيروس كورونا، إلى تأجيج توترات اجتماعية.

وتوجه الأمين العام لوزارة الداخلية الفرنسية، لوران نوناز، إلى مدينة ديجون الفرنسية على خلفية أعمال تخريب وعنف واشتباكات شهدتها الأحياء هناك، بين سكان من أصول عربية وشيشانية.

واندلعت أعمال العنف، بعد مقتل شاب شيشاني على يد شاب عربي، واستدعت عائلة الضحية شبابا من أصول شيشانية من بلجيكا وألمانيا، ما أدى إلى تفاقم الوضع.

واستعمل سكان المنطقة خلال المواجهات أسلحة، وتم حرق بعض الممتلكات، وتحاول قوات الأمن الفرنسي لليوم الثالث على التوالي السيطرة على الوضع.

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وقال بير لويس ريمون المحلل السياسى الفرنسي، إن الاشتباكات التي شهدتها مدينة ديجون الفرنسية هي أقرب إلى حرب عصابات،

حيث نشبت اشتباكات ضخمة في هذه المدينة لتتدخل الشرطة في النهاية للسيطرة على الوضع خلال اشتعاله.

وأضاف المحلل السياسى الفرنسي، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هذه الاشتباكات قامت بها تجمعات من الشباب تسببوا في إشعال النيران في مركبات وصناديق قمامة، مما أدى إلى حدوث اشتباكات بينهما وأحدث حالة من الرعب لدى سكان المدينة.

وخلال الآونة الأخيرة، اندلعت اشتباكات في بعض المناطق السكنية التي تقطنها أسر محدودة الدخل في أنحاء فرنسا، خصوصا بعد فرض الحجر ال لمواجهة فيروس كورونا، ما أدى إلى تأجيج التوترات الاجتماعية.

ولفت المحلل السياسى الفرنسي، إلى أن الشعب الفرنسى يرفض مثل تلك أعمال العنف خاصة أن مثل هذه الأعمال العنيفة هدفها نشر شعور الخوف لدى السكان