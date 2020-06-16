كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح هام من الجيش الصيني بشأن اشتباكات الحدود مع الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الجيش الصيني، اليوم الثلاثاء، السلطات الهندية بوقف كل التعديات والاستفزازات ضد الصين.

وقال الجيش الصيني، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: " نحث الهند على العودة الى الحوار لخفض التصعيد".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الهندية، مقتل ضابط وجنديين وذلك في مواجهات مع القوات الصينية بوادي جلوان الحدودي بين البلدين.

وكان وزير الدفاع الهندي، عقد اجتماعا مع رئيس هيئة أركان الجيش ووزير الخارجية، لمناقشة المواجهات بين الجيشين الهندي والصيني في المناطق الحدودية، في الوقت الذي نفت فيه الهند اتهامات الصين بالهجوم على مواقعها، مؤكدة أن الضحايا من الجانبين في المواجهات.

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وتصاعد التوتر بين الطرفين، خلال الأسابيع الماضية، وبعد محادثات عسكرية وسياسية بين الجانبين أعقبت مناوشات حدودية في ولاية لداخ المرتفعة شمالي الهند

والجدير بالذكر أن عدة اشتباكات بين القوتين الآسيويتين العملاقتين تدور على طول الحدود بينهما الممتدة على طول 3500 كيلومتر، وخصوصا في منطقة لاداخ المرتفعة في شمال الهند.

وقد وقفت القوات الهندية والصينية، في 2017، وجها لوجه على مدى 72 يوما في قطاع استراتيجي من منطقة بوتان في الهيمالايا، وسمحت مفاوضات بتخفيف التوتر بين الطرفين.

وتدور نزاعات جغرافية عدة بين الهند والصين في قطاعات لاداخ (غرب) وأروناشال براديش (شرق)، ووقعت حرب خاطفة بين البلدين عام 1962، هزمت فيها القوات الهندية.