كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق يحتج على القصف التركي بمناطق شمالي البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي على مناطق شمالي العراق، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، شنت شنت قوات تركية هجوما عسكريا جديدا على مواقع عراقية، قالت أنقرة إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

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وأقلعت الطائرات الحربية التركية من عدة قواعد في مدينتي ديار بكر وملاطية بجنوب شرق البلاد وضربت معسكرات تابعة للحزب بالعراق، بعضها في معقله بمنطقة قنديل.

وانتقدت العراق الهجوم التركي، وطالبتها بإيقاف اختراق طائرتها الأجواء العراقية، مستنكرة تلك العمليات "الاستفزازية" التي استهدفت مجددا مخيما للاجئين شمال البلاد، وقالت العمليات العراقية المشتركة إنها تستنكر اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل مساء الأحد مِن خلال 18 طائرة تركية متجهة باتجاه سنجار ومخمور والكوير وأربيل وصولا إلى قضاء الشرقاط واستهدفت مخيم للاجئين قرب مخمور وسنجار.