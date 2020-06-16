إعلامي مصري يكشف عن دعم تركيا للحوثيين

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قال الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، اليوم، إن إيران وتركيا يتحالفان سويًا في اليمن، مؤكدًا أن دعم إيران لحكومة فائز السراج في ليبيا ليس غريبًا. وكتب في تغريدات عبر"تويتر": "إعلان إيران عن تضامنها مع تركيا في دعم حكومة السراج. يذكرني بالمثل القائل ( إتلم المتعوس علي خايب الرجا)". وأضاف: "الليبيون الأحرار سيدافعون عن وطنهم ولوقف العالم كله ضدهم، إيران وتركيا يتحالفان سويا في اليمن ويدعمان الحوثيين وليس غريبا دعم حكومة المليشيات في ليبيا". واختتم: "المشروع واحد والمؤامرة واحدة" في إشارة لوجود تحالف إيراني تركي.