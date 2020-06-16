كورونا.. “التعاون الإسلامي” تشيد بتقديم المغرب مساعدات إلى 15 دولة إفريقية

أشادت منظمة التعاون الإسلامي، بتقديم المغرب، مساعدات طبية إلى 15 دولة إفريقية، للتصدي لجائحة “كورونا”.

وأعربت الأمانة العامة للمنظمة ذاتها، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، عن “ترحيبها بـالمساعدات الطبية، التي قدمها المغرب إلى 15 دولة إفريقية، جلها من الدول الأعضاء في المنظمة، من أجل دعم تدابيرها، الرامية إلى التصدي لجائحة كورونا كوفيد-19”.

وأشارت المنظمة نفسها، إلى أن المساعدات تتكون من حوالي 8 ملايين كمامة، و900 ألف من الأقنعة الواقية، و600 ألف غطاء للرأس، و60 ألف سترة طبية، و30 ألف لتر من المطهرات الكحولية، وكذا 75 ألف علبة من “كلوروكين” و15 ألفا من “أزيتروميسين.

وأكدت المنظمة، أن العمل التضامني المذكور يندرج في إطار “تفعيل المبادرة، التي أطلقها الملك محمد السادس، في 13 أبريل الماضي، باعتبارها نهجا موجها نحو العمل لصالح البلدان الإفريقية”.

وتجدر الاشارة إلى أن مساعدات المغرب للدول الإفريقية، التي تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أرسلت إلى 15 بلدا إفريقيا، ينتمون إلى جميع جهات القارة، وهي بوركينا فاسو، والكاميرون، وجزر القمر، والكونغو، وإسواتيني، وغينيا، وغينيا بيساو، وملاوي، وموريتانيا، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسنغال، وتنزانيا، وتشاد، وزامبيا.