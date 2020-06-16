فيلم مغربي ينال جائزة الجمهور في مهرجان عالمي

حاز الفيلم المغربي” آدم” للمخرجة مريم التوزاني على جائزة الجمهور في المهرجان العالمي “آشلاند السينمائي المستقل” في دورته 19.

وأعلن الطاقم المشرف على الفيلم، عبر الصفحة الرسمية له، في موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، أمس الاثنين، أن العمل تفوق في المهرجان الأمريكي، الذي نظم افتراضيا، وحاز جائزة الجمهور.

وتجسد بطولة فيلم “آدم” كل من لبنى أزبال، والراضي، وتتمحور قصته حول صداقة بينهما، على الرغم من ظروف كل واحدة منهما، إذ تحمل إحداهن جنينا في أحشائها، أما الأخرى فترغب في استعادة ثقتها في الحياة، والعيش كما تريد.

وسبق أن عرض الفيلم في مهرجان “كان” السينمائي العالمي، كما أصبح متاحا في الفترة الأخيرة على منصة العرض العالمية “نيتفليكس”.