تطوان.. 14 إصابة جديدة بكورونا ومخاوف من إخراج المدينة من “المنطقة-1”

سجلت مدينة تطوان خلال 16 ساعة الأخيرة 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع المصابين على مستوى الإقليم إلى 33 حالة مؤكدة.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ إلى أن الحالات الجديدة، المسجلة، تتعلق بعمال مصنع رونو، الموجود في ضواحي طنجة ومخالطين لهم.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن مصالح وزارة الصحة في الإقليم نقلت أغلبية الحالات الجديدة إلى المؤسسة الاستشفائية المخصصة لاستقبال مرضى “كوفيد-19” في بنسليمان، بعدما أكدت التحاليل المخبرية إصابتهم بالجائحة.

وتسود حالة من القلق في أوساط ساكنة مدينة تطوان، بعد الارتفاع الكبير لعدد الإصابات بالفيروس التاجي، إذ يتخوف مواطنون في أن يتم إعادة تصنيف الإقليم ضمن المنطقة 2.