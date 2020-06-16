مسلسل عربي يحكي عن حياة ياسر عرفات

انطلق التحضير لمسلسل تلفزي، يحكي عن سيرة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، ينتظر بثه السنة المقبلة.

ويرتقب أن يعرض المسلسل على منصة للبث الرقمي، في منتصف العام المقبل، بانتاج مصري فلسطيني مشترك.

وينتمي المسلسل إلى صنف الدراما الاجتماعية، حيث يرصد حياة ياسر عرفات، منذ الطفولة حتى وفاته، في محاولة لإبراز أشياء خفية في حياته.

وقال مؤلف المسلسل، السيناريست الفلسطيني، محمود فهد، في تصريحات صحفية، إن “المسلسل يرصد تاريخ الزعيم الراحل في شكل درامي، يتناول جوانب خفية عن حياته الشخصية، لكي نشرح للأجيال الصاعدة مدى كفاح هذا الزعيم، على الرغم من قسوة الحياة، التي كان يعيشها فى زمن احتلال فلسطين الأم”.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات توفي عام 2004، عن عمر ناهز 75 سنة.