يافا: حظر نشر تفاصيل جريمة قتل فريد خلاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، أمر حظر نشر على تفاصيل التحقيقات في ملف جريمة قتل الشاب فريد خلاف من يافا، اليوم الثلاثاء.
ويسري حظر النشر، وفقا لقرار المحكمة، لمدة أسبوع منذ اليوم أي لغاية يوم 22 حزيران/ يونيو الجاري، ويمنع بذلك نشر تفاصيل التحقيقات في الملف وهوية المشتبهين.
يذكر أن الشاب فريد خلاف (20 عاما) قُتل، اليوم الثلاثاء، وأصيب فتى (13 عاما) بجراح بالغة الخطورة، في جريمة إطلاق نار وقعت في حي بيارات أبو سيف بمدينة يافا.
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