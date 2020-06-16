استعدادٌ لمواجهة موجة ثانية من جائحة كورونا في الضفة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تستعد لمواجهة موجة ثانية متوقعة من جائحة كورونا، في حال استمرت أعداد الإصابات بالفيروس بالارتفاع، مؤكدةً أن الطواقم ولجنة الوبائيات تبحث الوضع الوبائي الحالي والسيناريوهات المحتملة، بحسب ما أوردت وكالة "وفا" للأنباء.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، خلال اجتماع مع طاقم الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن 9 محافظات كانت خالية من الإصابات النشطة بفيروس كورونا، لكن هذا الرقم انخفض إلى 4 محافظات خالية من الإصابات النشطة.

وأوضحت أن 6 مختبرات حكومية تجري حاليا فحوصات فيروس كورونا، منها 5 في المحافظات الشمالية، ومختبر في المحافظات الجنوبية، والعمل جارٍ على زيادة عددها وتشغيل مختبر في محافظة أريحا والأغوار، ومختبر آخر في محافظة طولكرم.

وأشارت إلى أن التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية وإجراءات السلامة والوقاية سيجنب البلاد، الدخول في موجة ثانية للفيروس، مناشدة الجمهور بأهمية أخذ الأمور بجدية، والتقيد التام بما يصدر عن وزارة الصحة وجهات الاختصاص لحماية أنفسهم وعائلاتهم، مجددة التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والابتعاد عن التجمعات قدر الإمكان، مع ضرورة التزام كافة المحلات التجارية والنوادي ومحلات الحلاقة وكافة المنشآت والوزارات والهيئات العامة والخاصة بالإجراءات الوقائية تحت طائلة المسؤولية.

وسجلت الضفة الغربية المحتلة، والقدس المحتلة، وقطاع غزة المُحاصَر حتى اليوم 690 إصابة بفيروس كورونا، بينها 324 في محافظة القدس، و294 في بقية المحافظات الشمالية، و72 إصابة في المحافظات الجنوبية، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة 115 حالة، منها 27 في محافظة القدس، وإصابة في بيت لحم، و38 في الخليل، و16 في قلقيلية، وإصابة في طولكرم، و4 في جنين، وإصابتان في أريحا.

وبلغ عدد حالات الشفاء 570 من مجمل الإصابات المسجلة، أي بنسبة 82,6% من مجمل الإصابات في فلسطين.

توضيحية (أ ب أ)

إنذارات نهائية لمئات المرافق والمحال التجارية للتقيد بالإجراءات الصحية

على صلة، أعلنت الكيلة أن الطواقم الصحية قد سلمت يوم أمس المئات من المرافق والمحال التجارية إنذارات نهائية، تطالبهم بالتقيد بالإجراءات الصحية وذلك خلال جولات قامت بها إلى هذه المحال، مبينة أنه سيتم اليوم الإعلان عن إغلاق أي مؤسسة غير ملتزمة.

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وحول تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة طولكرم صباح اليوم ليرتفع العدد إلى 14 خلال 24 ساعة قالت وزيرة الصحة، إن طواقم الطب الوقائي تقوم بأخذ العينات من المخالطين للإصابة الجديدة.

وأشارت إلى أنه جرى بالأمس أخذ 1300 عينة للفحص من الخليل وبيت لحم لمخالطي المصابين، مبينة أن وزارة الصحة أوعزت باستمرار اغلاق المناطق المصابة فقط مع ضرورة تقيد باقي المحافظات بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأعلنت أن الطب الوقائي يقوم أيضا بأخذ عينات عشوائية من المرافق الصحية؛ للتأكد من صحة وسلامة الكوادر الطبية العاملة، ومن ثم الانطلاق لأخذ عينات عشوائية من العاملين في المؤسسة الأمنية بعد أخذ الإذن من رئيس الحكومة لذلك، من أجل حماية الكادر الأمني.

الشخرة: لا صحة لخبر التوصية بتجديد الإغلاق لـ14 يوما

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، د. كمال الشخرة: إن الخبر المتداول عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول رفع لجنة الوبائيات توصية بتجديد الإغلاق في الضفة 14 يوما؛ خبرٌ مضلل، ولا صحة له.

وكانت الكيلة، قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في طولكرم.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحافي، أن الإصابة الجديدة سجلت لمواطن من حي السلام، يعمل داخل أراضي عام 1948، ما يرفع عدد الإصابات إلى 690.

ومساء أمس الإثنين، تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الخليل، بحيث أن الإصابات الثلاث جاءت كالتالي: إصابتان في الظاهرية (38 عامًا، ورضيعة بعمر شهرين)، وإصابة في بني نعيم (43 عاما)، وجميعها لمخالطي مصابين سابقين، كما تم تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة الخليل بينهم 6 أطفال، وأيضا حالة واحدة في بلدة دار صلاح قضاء بيت لحم.