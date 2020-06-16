وكالة الطاقة: طلب النفط سيرتفع نحو 5.7 ملايين برميل يوميا في 2021

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، زيادة الطلب العالمي على النفط الخام قرابة 5.7 ملايين برميل يوميا خلال العام المقبل، لكنه سيظل أقل من مستويات عام 2019.

وأفادت الوكالة في تقريرها الشهري، أن الطلب سيتعافى العام المقبل عند 97.4 مليون برميل يوميا، بأقل من 2.4 مليون برميل يوميا عن مستويات 2019.

وحسب التقرير، تشير التوقعات إلى انكماش ​​الطلب على النفط في 2020 بمقدار 8.1 ملايين برميل يوميا، بأكبر هبوط تاريخي، فيما تعافى بمقدار 5.7 ملايين برميل يوميا في 2021.

وأوضح التقرير أن خروج الصين القوي من إجراءات الإغلاق، ساعد على تحسن الطلب على النفط خلال نيسان/ أبريل. وكذلك انتعش الطلب في الهند خلال أيار/ مايو.

وأوضح التقرير أن "على الرغم من أن الطلب ما يزال أقل بكثير من مستويات العام الماضي، إلا أن تخفيف إجراءات الإغلاق في النصف الثاني من العام سيوفر دفعة لتحسن الطلب".

وبالنسبة للمعروض العالمي، أشار التقرير إلى انخفاضه بمقدار 11.8 مليون برميل يوميا في أيار/ مايو الماضي، بدعم اتفاق (أوبك+) وحالات الإغلاق الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا وأماكن أخرى.

Advertisements

وأعلن تحالف (أوبك+)، في 6 حزيران/ يونيو الحالي، التوصل لاتفاق يقضي بتمديد خفض الإنتاج الحالي شهرا إضافيا، حتى نهاية تموز/ يوليو المقبل.

ويعني القرار أن الاتفاق الحالي الذي بدأ تنفيذه اعتبارا من أيار/ مايو الماضي ولمدة شهرين، سيتم تمديده، مع الإبقاء على حجم الخفض البالغ 9.7 ملايين برميل يوميا.

وتوقعت الوكالة أن يتراجع المعروض العالمي من النفط بمقدار 7.2 مليون برميل يوميا في 2020، فيما يرتفع 1.7 مليون برميل في العام المقبل.

وأورد التقرير أن تخفيضات الإنتاج القياسية من (أوبك+) بلغت 9.4 ملايين برميل يوميا في الشهر الماضي، بينما انخفض الإنتاج من دول خارج التحالف بمقدار 4.5 ملايين برميل يوميا منذ بداية العام.

وتوقع التقرير أن ينخفض ​​المعروض الأميركي بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا في 2020 و0.3 مليون برميل يوميا في 2021، ما لم تساعد الأسعار المرتفعة في ضخ استثمارات جديدة في النفط الصخري.