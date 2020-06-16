شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. الأمم تعرب عن قلقها على حياة محتجزين مصريين في مناطق الوفاق والان مع التفاصيل

الثلاثاء 16 يونيو 2020 أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة فيما قد يعد انتهاك لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

ودعت البعثة، السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية

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