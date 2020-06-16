بالصور.. الدفاع المدني يشرع بحملة لرفع المقذوفات الحربية في نينوى

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "حملة انطلقت لرفع الأنقاض من المنطقة القديمة تستمر لمدة 60 يوماً بمشاركة فريق البحث والانقاذ الدولي التابع الى مديرية الدفاع المدني بالاشتراك مع الجهد الهندسي العسكري وجهد الدائرة البلدية".



وأضافت أن "الجهد الهندسي لقيادة عمليات نينوى شرع برفع المقذوفات والمخلفات الحربية لعصابات داعش الاجرامية وأثناء عمليات رفع الأنقاض من المدينة القديمة تم العثور جثث عدد اثنين مجهولة الهوية كانت ( بقايا هياكل عظمية) "، مبينة أن "فرق الدفاع المدني باشرت برفعها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة".

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