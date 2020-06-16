بسبب كورونا.. أكثر من 600 ألف فقدوا وظائفهم في دولة أوروبية

أفادت بيانات بأن عدد الأشخاص المسجلين على قوائم أجور الشركات البريطانية هبط بأكثر من 600 ألف شخص في أبريل ومايو 2020، إذ أضر الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا بسوق العمل.
وعلى غير المتوقع، استقر معدل البطالة عند 3.9 بالمئة على مدار الأشهر الثلاثة حتى أبريل الماضي، لكن ذلك يعود بشكل كبير إلى برنامج الحكومة للاحتفاظ بالوظائف وزيادة في عدد الأشخاص غير المصنفين كعاطلين.
وأعلن الكثير من الشركات، من شركات صناعة السيارات وحتى شركات الطيران، عن تسريح دائم لعاملين.
وأعلن الكثير من الشركات، من شركات صناعة السيارات وحتى شركات الطيران، عن تسريح دائم لعاملين.
وأظهرت أرقام من واقع البيانات الضريبية أن عدد الأشخاص على قوائم أجور أرباب العمل تراجع بمقدار 612 ألف في أبريل ومايو من العام الجاري، غير أن وتيرة التراجع تباطأت الشهر الماضي.
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