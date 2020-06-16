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تراجع في معدل الإصابات اليومية بكورونا في السعودية

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أعلنت وزارة الصحة ، تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة، و1650 حالة تعافي.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 136315، كما تم تسجيل 41 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 1052 حالة وفاة".

وأوضحت أن" 60% من الحالات الحرجة في العناية المركزة على التنفس الصناعي، و50% من وفيات فيروس كورونا بسبب أمراض مزمنة".


وأشارت الوزارة، إلى أنه "تم تسجيل 1650 ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 89540 حالة".
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